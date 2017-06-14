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Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
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Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
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Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
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Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
СМИ: Патрик Клюйверт ответил отказом на предложение тульского "Арсенала"
Руководство тульского "Арсенала" предложило пост главного тренера команды бывшему спортивному директору "ПСЖ" Патрику Клюйверту, передает De Telegraaf.
Сообщается, что голландец ответил отказом. 40-летний специалист занимается рассмотрением других предложений.
Сообщается, что голландец ответил отказом. 40-летний специалист занимается рассмотрением других предложений.
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