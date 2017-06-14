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СМИ: Патрик Клюйверт ответил отказом на предложение тульского "Арсенала"

Руководство тульского "Арсенала" предложило пост главного тренера команды бывшему спортивному директору "ПСЖ" Патрику Клюйверту, передает De Telegraaf.

Сообщается, что голландец ответил отказом. 40-летний специалист занимается рассмотрением других предложений.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 15:44
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№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:15) #
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Цитата: nedva
Такой шанс упустил...


Ты думал один Федул махровый и лохматый. У Арсенала сейчас есть,что взлохматить.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А Р.Гуллиту не делали предложения. Он может согласится. Ведь он уже пробовал работать в России.
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (0)
online

А я уж подумал они ему играть предлагают)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:02) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Такой шанс упустил...
Регистрация: 23.11.2009
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