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В "Кайрате" не получали предложений от "Зенита" по Андрею Аршавину
"Кайрат" не получал от "Зенита" предложений по Андрею Аршавину, сообщил спортивный директор казахстанского клуба Евгений Калакуцкий.
"Зенит" не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что это больше маркетинговый ход. Но если бы у "Зенита" было такое желание, он бы нашел нас давно. Тем более Сергей Александрович (Фурсенко) меня знает – мы вместе работали в одной системе.
Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем разговаривать. На сегодняшний день он футболист "Кайрата", – цитирует Калакуцкого ТАСС.
"Зенит" не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что это больше маркетинговый ход. Но если бы у "Зенита" было такое желание, он бы нашел нас давно. Тем более Сергей Александрович (Фурсенко) меня знает – мы вместе работали в одной системе.
Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем разговаривать. На сегодняшний день он футболист "Кайрата", – цитирует Калакуцкого ТАСС.
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