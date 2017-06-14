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Защитник команды Новой Зеландии: стадион "Зенита" выглядит как космический корабль
Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга и новой арены "Зенита".
"Первое впечатление сложилось по дороге из аэропорта, по дороге на тренировку: Санкт-Петербург - очень красивый город, как будто мы оказались дома.
Мы тренировались на стадионе "Зенита" - он высшего класса! Новый стадион тоже выглядит отлично, как космический корабль – мы ждем субботы, чтобы сыграть на нем, - передает слова Боксолла "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
"Первое впечатление сложилось по дороге из аэропорта, по дороге на тренировку: Санкт-Петербург - очень красивый город, как будто мы оказались дома.
Мы тренировались на стадионе "Зенита" - он высшего класса! Новый стадион тоже выглядит отлично, как космический корабль – мы ждем субботы, чтобы сыграть на нем, - передает слова Боксолла "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
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