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Защитник команды Новой Зеландии: стадион "Зенита" выглядит как космический корабль

Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга и новой арены "Зенита".

"Первое впечатление сложилось по дороге из аэропорта, по дороге на тренировку: Санкт-Петербург - очень красивый город, как будто мы оказались дома.

Мы тренировались на стадионе "Зенита" - он высшего класса! Новый стадион тоже выглядит отлично, как космический корабль – мы ждем субботы, чтобы сыграть на нем, - передает слова Боксолла "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Сегодня, 15:51
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(1)
№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
".....как будто мы оказались дома"

Неужели Веллингтон лучше С-Петербурга?
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
обоссаный корабль с гнилым полем
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Арес (Сегодня, 15:55) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
В смысле его явно строили какие-то зеленые человечки smile ЛЮДИ такую х*йню построить не могли


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:54) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
он должен быть высшего класса.. и за эти деньги должны быть золотые ступеньки))) а видим потолки армстронг и самую дешевую отделку


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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