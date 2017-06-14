Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Рафаэль Бенитес: матчи против "Ливерпуля" будут для меня особенными

Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от календаря АПЛ и отметил, что матчи со своим бывшим клубом, "Ливерпулем", будут для него особенными.

"Очевидно, что я с нетерпением жду двух игр с "Ливерпулем". Эти матчи будут для меня особенными, хотя каждая встреча интересна и каждый соперник имеет свои особенности.

Первый домашний матч в АПЛ мы проведём с "Тоттенхэмом", это будет очень захватывающая игра, которая должна понравиться нашим болельщикам. Тем не менее трудно начинать сезон матчем с таким сильным соперником, будет очень тяжело", — цитирует Бенитеса сайт "Ньюкасла".
Теги: Бенитес Ньюкасл Ливерпуль
Сегодня, 17:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.