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Рафаэль Бенитес: матчи против "Ливерпуля" будут для меня особенными
Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от календаря АПЛ и отметил, что матчи со своим бывшим клубом, "Ливерпулем", будут для него особенными.
"Очевидно, что я с нетерпением жду двух игр с "Ливерпулем". Эти матчи будут для меня особенными, хотя каждая встреча интересна и каждый соперник имеет свои особенности.
Первый домашний матч в АПЛ мы проведём с "Тоттенхэмом", это будет очень захватывающая игра, которая должна понравиться нашим болельщикам. Тем не менее трудно начинать сезон матчем с таким сильным соперником, будет очень тяжело", — цитирует Бенитеса сайт "Ньюкасла".
"Очевидно, что я с нетерпением жду двух игр с "Ливерпулем". Эти матчи будут для меня особенными, хотя каждая встреча интересна и каждый соперник имеет свои особенности.
Первый домашний матч в АПЛ мы проведём с "Тоттенхэмом", это будет очень захватывающая игра, которая должна понравиться нашим болельщикам. Тем не менее трудно начинать сезон матчем с таким сильным соперником, будет очень тяжело", — цитирует Бенитеса сайт "Ньюкасла".
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