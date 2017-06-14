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Вячеслав Караваев: я играю в футбол не из-за денег
Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, который был признан лучшим игроком сезона в "Спарте".
"Личные награды — это приятно и неожиданно, но вот командный результат, третье место, нас не устроил. Естественно, "Спарта" хотела попасть в Лигу чемпионов. Любой футболист играет, чтобы выигрывать трофеи с командой. Что ж, думаю, всё впереди. Если одноклубники проголосовали за меня спустя всего год, как я в команде, значит, видят, что я помогаю "Спарте", и считают лидером. Спустя два дня после награждения у меня и Вацлава Кадлеца был день рождения, и мы всей командой отметили окончание сезона.
Зимой было очень много слухов о переходе в "Спартак", но я спокойно готовился к сезону, внимания не обращал. Думаю, ничего конкретного не было, просто интерес. Я на тот момент всего полгода был в "Спарте" и ничего менять не хотел. В любом случае рад, как всё сложилось.
Возможно, попасть в топ-5 проще из РФПЛ — всё-таки наш чемпионат посильнее, чем в Чехии. Многие скажут, что это невозможно, — мол, в России дают огромные контракты, от которых нельзя отказаться ради Европы — но я играю в футбол не из-за денег", — цитирует Караваева "Чемпионат.com".
"Личные награды — это приятно и неожиданно, но вот командный результат, третье место, нас не устроил. Естественно, "Спарта" хотела попасть в Лигу чемпионов. Любой футболист играет, чтобы выигрывать трофеи с командой. Что ж, думаю, всё впереди. Если одноклубники проголосовали за меня спустя всего год, как я в команде, значит, видят, что я помогаю "Спарте", и считают лидером. Спустя два дня после награждения у меня и Вацлава Кадлеца был день рождения, и мы всей командой отметили окончание сезона.
Зимой было очень много слухов о переходе в "Спартак", но я спокойно готовился к сезону, внимания не обращал. Думаю, ничего конкретного не было, просто интерес. Я на тот момент всего полгода был в "Спарте" и ничего менять не хотел. В любом случае рад, как всё сложилось.
Возможно, попасть в топ-5 проще из РФПЛ — всё-таки наш чемпионат посильнее, чем в Чехии. Многие скажут, что это невозможно, — мол, в России дают огромные контракты, от которых нельзя отказаться ради Европы — но я играю в футбол не из-за денег", — цитирует Караваева "Чемпионат.com".
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