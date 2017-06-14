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Вячеслав Караваев: я играю в футбол не из-за денег

Российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, который был признан лучшим игроком сезона в "Спарте".

"Личные награды — это приятно и неожиданно, но вот командный результат, третье место, нас не устроил. Естественно, "Спарта" хотела попасть в Лигу чемпионов. Любой футболист играет, чтобы выигрывать трофеи с командой. Что ж, думаю, всё впереди. Если одноклубники проголосовали за меня спустя всего год, как я в команде, значит, видят, что я помогаю "Спарте", и считают лидером. Спустя два дня после награждения у меня и Вацлава Кадлеца был день рождения, и мы всей командой отметили окончание сезона.

Зимой было очень много слухов о переходе в "Спартак", но я спокойно готовился к сезону, внимания не обращал. Думаю, ничего конкретного не было, просто интерес. Я на тот момент всего полгода был в "Спарте" и ничего менять не хотел. В любом случае рад, как всё сложилось.

Возможно, попасть в топ-5 проще из РФПЛ — всё-таки наш чемпионат посильнее, чем в Чехии. Многие скажут, что это невозможно, — мол, в России дают огромные контракты, от которых нельзя отказаться ради Европы — но я играю в футбол не из-за денег", — цитирует Караваева "Чемпионат.com".
Теги: Караваев Спарта
Сегодня, 18:13
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6
(1)
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Если прочитает НСМихалков ,то он обязательно тебя внесет в творческий список "людей - бессребреников России" -- там много таких как ты - актеры- поэты -художники и спортсмены ,какие не покладая рук трудятся не из за денег ,НС там первым номером...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№5 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 18:49) #
  • +4
  •  (4)

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ: Я ИГРАЮ В ФУТБОЛ НЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ...

Не смешите...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 18:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Успехов парню. в любом случае...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: grisha (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Плохо дело
Без стимула результаты невозможны
При СССР играли хотя бы за то, что б за границу съездить (((
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
от которых нельзя отказаться ради Европы

мальта, люксембург и так далее - это тоже европа
европа европе рознь
чехия ведь тоже мягко говоря не гранд на уровне клубов
футбольная школа у них хорошая, спору нет, но клубы более чем посредственны
почти каждый год каждому из лидеров их чемпионата приходится латать дыры по позициям, так как таланты уходят
Караваеву не стоит возвращаться в Россию..по сути, он единственный, кто из молодых проявил себя в европе


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 18:19) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да да это хобби после смены на заводе.
Регистрация: 15.06.2016
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