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Фернандо Торрес отказался от предложения из Мексики и собирается остаться в "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес отказался от щедрого предложения от клуба из чемпионата Мексики и собирается продолжить карьеру в мадридской команде, сообщает AS.
По информации издания, 33-летний футболист в ближайшее время продлит контракт с "Атлетико". В услугах Торреса заинтересованы турецкий "Бешикташ", китайский "Гуйчжоу Чжичэн", а также мексиканские "Крус Асуль" и "Керетаро", который был готов предложить форварду годовую зарплату в 12 млн евро. Тем не менее сам Фернандо хочет остаться в клубе из Мадрида.
По информации издания, 33-летний футболист в ближайшее время продлит контракт с "Атлетико". В услугах Торреса заинтересованы турецкий "Бешикташ", китайский "Гуйчжоу Чжичэн", а также мексиканские "Крус Асуль" и "Керетаро", который был готов предложить форварду годовую зарплату в 12 млн евро. Тем не менее сам Фернандо хочет остаться в клубе из Мадрида.
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