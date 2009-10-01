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Далер Кузяев перешел из "Ахмата" в "Зенит"
Полузащитник "Ахмата" Далер Кузяев продолжит карьеру в "Зените", сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
"Футбольные клубы "Зенит" и "Ахмат" достигли договорённости о переходе опорного полузащитника Далера Кузяева. Соглашение рассчитано на три года", — говорится в сообщении пресс-службы питерской команды.
"Футбольные клубы "Зенит" и "Ахмат" достигли договорённости о переходе опорного полузащитника Далера Кузяева. Соглашение рассчитано на три года", — говорится в сообщении пресс-службы питерской команды.
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