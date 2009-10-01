Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Далер Кузяев перешел из "Ахмата" в "Зенит"

Полузащитник "Ахмата" Далер Кузяев продолжит карьеру в "Зените", сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Ахмат" достигли договорённости о переходе опорного полузащитника Далера Кузяева. Соглашение рассчитано на три года", — говорится в сообщении пресс-службы питерской команды.
Теги: Зенит Ахмат
Сегодня, 18:52
Напечатать
15
(0)
№15 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Зенит1982
Под Манчини прямо дрим-тим собирается)
Манчини : " У меня есть седые волосы?........Похоже , что по окончания следующего сезона поседеют даже ресницы".


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Сцуко, агрессия Синита зашкаливает.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
видимо наберут сначала своих, отправятся на сбор, а там проблемные зоны легами закрывать будут


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№12 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Далер Кузяев перешел из "Ахмата" в "Зенит"
Такие" мощные "усиления ( старпёры и ноунеймы) , что дух захватывает и становится абсолютно ясно,что данный клуб,решительно настроен на место с третьего по шестое.Серьёзная заявка команды с берегов Невы!


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№11 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 19:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Под Манчини прямо дрим-тим собирается)
Регистрация: 5.09.2012
№10 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: сынок
Цитата: tiki
Цитата: сынок
Ожидания у бомжей: Ибрагимович, Брозович, Паредес.
Реальность: Терентьев, Нобоа, Кузяев)

я сейчас не про Зенит, а в целом - так постоянно бывает...в уши ссут что пытались, а потом будут сказки, что игрока перехватили, или жена беременна или что тот клуб афигел
всё это норма

да я вообще по приколу написал...у нас кстати тоже пока жопа по трансферам...и судя по тому как быстро все сделали в то окно..что то тревожно

да я то понял что это скорее ирония/шутка была) просто я более в реальном контексте отписал
так всегда бывает - хотим того, хотим сего
а потом как наш бывший селекционер Евменов (вроде так) - Пасторе вообще жил подо мной и я мог бы легко договориться (когда того никто не знал)
так что ж ты, зараза, этого не сделал?к чему это сейчас говорить то?

у нас сейчас немного ни так...бомжи такие бомжи...задницу рвут чтоб нам насолить даже в трансферной компании...поэтому и тишина как могут...ну не получается не много...больше ничего сказать не могу)))
Регистрация: 18.07.2011
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
Цитата: tiki
Цитата: сынок
Ожидания у бомжей: Ибрагимович, Брозович, Паредес.
Реальность: Терентьев, Нобоа, Кузяев)

я сейчас не про Зенит, а в целом - так постоянно бывает...в уши ссут что пытались, а потом будут сказки, что игрока перехватили, или жена беременна или что тот клуб афигел
всё это норма

да я вообще по приколу написал...у нас кстати тоже пока жопа по трансферам...и судя по тому как быстро все сделали в то окно..что то тревожно

да я то понял что это скорее ирония/шутка была) просто я более в реальном контексте отписал
так всегда бывает - хотим того, хотим сего
а потом как наш бывший селекционер Евменов (вроде так) - Пасторе вообще жил подо мной и я мог бы легко договориться (когда того никто не знал)
так что ж ты, зараза, этого не сделал?к чему это сейчас говорить то?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: daveG MO (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Паспорт+свой воспитанник. Фурс в действии.


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№7 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: сынок
Ожидания у бомжей: Ибрагимович, Брозович, Паредес.
Реальность: Терентьев, Нобоа, Кузяев)

я сейчас не про Зенит, а в целом - так постоянно бывает...в уши ссут что пытались, а потом будут сказки, что игрока перехватили, или жена беременна или что тот клуб афигел
всё это норма

да я вообще по приколу написал...у нас кстати тоже пока жопа по трансферам...и судя по тому как быстро все сделали в то окно..что то тревожно
Регистрация: 18.07.2011
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:58) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
4 млн евро confounded
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (1)

мда... типо своих возвращаем...
Регистрация: 27.01.2017
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
Ожидания у бомжей: Ибрагимович, Брозович, Паредес.
Реальность: Терентьев, Нобоа, Кузяев)

я сейчас не про Зенит, а в целом - так постоянно бывает...в уши ссут что пытались, а потом будут сказки, что игрока перехватили, или жена беременна или что тот клуб афигел
всё это норма


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ожидания у бомжей: Ибрагимович, Брозович, Паредес.
Реальность: Терентьев, Нобоа, Кузяев)
Регистрация: 18.07.2011
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини попросил laughing


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Один плюс в этом трансфере, Юсупов идет на все три стороны


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.