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Криштиану Роналду: моя совесть чиста

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, заявил, что его совесть чиста.

"Моя совесть чиста", — цитирует Роналду Deportes Cuatro.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 19:06
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