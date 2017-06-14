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Криштиану Роналду: моя совесть чиста
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, заявил, что его совесть чиста.
"Моя совесть чиста", — цитирует Роналду Deportes Cuatro.
"Моя совесть чиста", — цитирует Роналду Deportes Cuatro.
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