Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:46
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (18)
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (18)
Далер Кузяев: очень хотелось поработать с таким тренером, как Манчини
Полузащитник Далер Кузяев поделился впечатлениями от перехода из "Ахмата" в "Зенит" и признался, что будет рад поработать с наставником питерцев Роберто Манчини.
"Впечатления только положительные — я возвращаюсь в родной город, где живёт моя семья, много друзей. Я воспитанник петербургского футбола, был в системе Академии "Зенита", где провёл три года. Впервые узнал об интересе "Зенита" в конце мая. Но в тот момент был сконцентрирован на учебе, были госы на носу. Переговорами занимался мой отец. Конечно, Манчини — специалист топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты Англии, Италии. С таким тренером очень хотелось поработать.
На самом деле я собираюсь попрощаться сегодня с командой, с ребятами, выразить слова благодарности за время, проведённое в клубе. Сейчас нахожусь в Австрии и завтра переберусь в расположение "Зенита".
Для начала я ставлю перед собой цель закрепиться в основном составе, а потом уже можно будет думать о сборной России", — цитирует Кузяева сайт "Зенита".
"Впечатления только положительные — я возвращаюсь в родной город, где живёт моя семья, много друзей. Я воспитанник петербургского футбола, был в системе Академии "Зенита", где провёл три года. Впервые узнал об интересе "Зенита" в конце мая. Но в тот момент был сконцентрирован на учебе, были госы на носу. Переговорами занимался мой отец. Конечно, Манчини — специалист топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты Англии, Италии. С таким тренером очень хотелось поработать.
На самом деле я собираюсь попрощаться сегодня с командой, с ребятами, выразить слова благодарности за время, проведённое в клубе. Сейчас нахожусь в Австрии и завтра переберусь в расположение "Зенита".
Для начала я ставлю перед собой цель закрепиться в основном составе, а потом уже можно будет думать о сборной России", — цитирует Кузяева сайт "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.