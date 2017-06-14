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Далер Кузяев: очень хотелось поработать с таким тренером, как Манчини

Полузащитник Далер Кузяев поделился впечатлениями от перехода из "Ахмата" в "Зенит" и признался, что будет рад поработать с наставником питерцев Роберто Манчини.

"Впечатления только положительные — я возвращаюсь в родной город, где живёт моя семья, много друзей. Я воспитанник петербургского футбола, был в системе Академии "Зенита", где провёл три года. Впервые узнал об интересе "Зенита" в конце мая. Но в тот момент был сконцентрирован на учебе, были госы на носу. Переговорами занимался мой отец. Конечно, Манчини — специалист топ-уровня. Он выигрывал чемпионаты Англии, Италии. С таким тренером очень хотелось поработать.

На самом деле я собираюсь попрощаться сегодня с командой, с ребятами, выразить слова благодарности за время, проведённое в клубе. Сейчас нахожусь в Австрии и завтра переберусь в расположение "Зенита".

Для начала я ставлю перед собой цель закрепиться в основном составе, а потом уже можно будет думать о сборной России", — цитирует Кузяева сайт "Зенита".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а будешь с Давыдовым
не ты первый...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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