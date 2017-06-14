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СМИ: "Зенит" готов заплатить за форварда "Ривер Плейт" 20 миллионов евро

"Зенит" проявляет интерес к форварду аргентинского клуба "Ривер Плейт" Себастьяну Дриусси, передает Partido de TV.

Сообщается, что 21-летнего футболиста хочет видеть в команде новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. "Зенит" готов заплатить за форварда 20 миллионов евро.

В январе сообщалось об интересе к Дриусси со стороны московского "Спартака".
Теги: Ривер Плейт Зенит Трансферы
Вчера, 22:30
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19
(3)
№19 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна

у них семейные поросячьи дела...чужие деньги пересчитывают, сбиваются, и опять считают


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: Я-Спартач Россия (Вчера, 23:55) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
трансферная политика 15 мильённых за месяц до старта чемпа не может не радовать))
пусть за 20 лямов покупают это вот чудо безбашенное и добавят к нему возвращение 40-летней алкашни)))
невольно наводит на мысль , что в результате лазурёвые контрацептивы с пафосом наeбнyтся со своим эзотерическим цирком в мягкое, как гавно, ложе пфл... blush


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№17 Написал: Artruf Санкт-Петербург (Вчера, 23:54) #
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  •  (2)

Смотри как бы тебя арабы там не поимелиMaks1980,
Регистрация: 4.06.2017
№16 Написал: Maks1980 Мюнхен (Вчера, 23:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
smile
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Maks1980
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Maks1980
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна про "ограбленных" бабушек и про подорожание газа...

Твое какое собачье дело? Ты никаккого отношения не имеешь ни к Спартаку ни к Зениту . Иди за Магадан болей


Сказал парень из Мюнхена))))
Дебилы, мля(с)

Слышишь ты недоносок я в Мюнхене но являюсь гражданиниом той же страны что и ты и прописан в столице,даун. И какого хера ты суешь свой поганный нос? Я тебе писал ?


Пошел на хер, фриц поганый. Иди Толиссо обсуждай.
У него в подписи "болеет за Зенит", тебе этого мало, Адольфик?

Не обосрись,подзаборный Скоько тебя недоносили?
Регистрация: 20.05.2017
№15 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:34) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Maks1980
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Maks1980
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна про "ограбленных" бабушек и про подорожание газа...

Твое какое собачье дело? Ты никаккого отношения не имеешь ни к Спартаку ни к Зениту . Иди за Магадан болей


Сказал парень из Мюнхена))))
Дебилы, мля(с)

Слышишь ты недоносок я в Мюнхене но являюсь гражданиниом той же страны что и ты и прописан в столице,даун. И какого хера ты суешь свой поганный нос? Я тебе писал ?


Пошел на хер, фриц поганый. Иди Толиссо обсуждай.
У него в подписи "болеет за Зенит", тебе этого мало, Адольфик?
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: Maks1980 Мюнхен (Вчера, 23:33) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Maks1980
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна про "ограбленных" бабушек и про подорожание газа...

Твое какое собачье дело? Ты никаккого отношения не имеешь ни к Спартаку ни к Зениту . Иди за Магадан болей


Сказал парень из Мюнхена))))
Дебилы, мля(с)

Слышишь ты недоносок я в Мюнхене но являюсь гражданиниом той же страны что и ты и прописан в столице,даун. И какого хера ты суешь свой поганный нос? Я тебе писал ?



:
Цитата: Blessing
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна

Да, что-то припозднились, устали за день. confused

Как ты ,не подох еще?
Регистрация: 20.05.2017
№13 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:27) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна

Да, что-то припозднились, устали за день. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:22) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Maks1980
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна про "ограбленных" бабушек и про подорожание газа...

Твое какое собачье дело? Ты никаккого отношения не имеешь ни к Спартаку ни к Зениту . Иди за Магадан болей


Сказал парень из Мюнхена))))
Дебилы, мля(с)
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Maks1980 Мюнхен (Вчера, 23:19) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна про "ограбленных" бабушек и про подорожание газа...

Твое какое собачье дело? Ты никаккого отношения не имеешь ни к Спартаку ни к Зениту . Иди за Магадан болей
Регистрация: 20.05.2017
№10 Написал: нетрал (Вчера, 23:17) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Урал
Цитата: vlees1
его репутацию в Аргентите

ну это в твоей деревне наверно очень важны всякие сплетни на завалинке про репутации людей,для меня важно как он будет играть...

ты этому грязному пиз...нышу не отвечай ..пусть бесится убогий он!
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: vlees1 (Вчера, 23:01) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А Зобнину лечиться 5-6 месяцев, если кто еще не в курсе...

Да,надеюсь завтра еще будет парочка новостей о Ромке специально для тебя)
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:00) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
А Зобнину лечиться 5-6 месяцев, если кто еще не в курсе...
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Урал Магадан (Вчера, 22:53) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
его репутацию в Аргентите

ну это в твоей деревне наверно очень важны всякие сплетни на завалинке про репутации людей,для меня важно как он будет играть...
Регистрация: 9.01.2015
№6 Написал: vlees1 (Вчера, 22:49) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна про "ограбленных" бабушек и про подорожание газа...

Мы все будем только ради если вы отдадите за этого клоуна 20 лямов,советую почитать про его репутацию в Аргентите,если ты конечно там у себя в Магадане умеешь пользоваться гуглом)
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:48) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Зенит1982
Русфутболу класть на все кроме спортока)

Говори уж прямо - КЛАСТЬ НА ЗИНИТ.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Арес (Вчера, 22:46) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
ждём

1/2 ЛЧ жди, что вам Спагетти еще обещал, урыльник. Ща всё будет - вон уже САМОГО КУЗЯЕВА купили! Соперники прям в панике


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: Урал Магадан (Вчера, 22:44) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
ждём комментарии из свинарника колхоза имени федуна про "ограбленных" бабушек и про подорожание газа...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: Зенит1982 Россия (Вчера, 22:39) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Новость появилась 4 часа назад во всех сми как главная. Русфутболу класть на все кроме спортока)
Регистрация: 5.09.2012
№1 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 22:33) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в российском «Локомотиве», сообщают итальянские СМИ со ссылкой на информацию из эфира аргентинского телеканала TyC Sports.

По информации источника, московский клуб готов заплатить € 15 млн за переход 21-летнего аргентинского футболиста.
Регистрация: 12.05.2017
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