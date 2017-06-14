СМИ: "Зенит" готов заплатить за форварда "Ривер Плейт" 20 миллионов евро

"Зенит" проявляет интерес к форварду аргентинского клуба "Ривер Плейт" Себастьяну Дриусси, передает Partido de TV.Сообщается, что 21-летнего футболиста хочет видеть в команде новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. "Зенит" готов заплатить за форварда 20 миллионов евро.В январе сообщалось об интересе к Дриусси со стороны московского "Спартака".