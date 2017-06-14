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Эрик Абидаль стал послом "Барселоны"

Бывший защитник "Барселоны" Эрик Абидаль стал новым послом клуба.

37-летний француз будет представлять "Барселону" на мероприятиях. Также Абидаль присоединится к проекту Legends, команде бывших игроков, которые участвуют в товарищеских матчах по всему миру.

Абидаль перешел в "Барселону" в 2007 году, а завершил карьеру в "Олимпиакосе" в 2014-м.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Вчера, 22:48
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