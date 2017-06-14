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"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с защитником "Бенфики" Линделефом

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с защитником "Бенфики" Виктором Линделефом.

Соглашение рассчитано на четыре года.

Линделеф выступал за "Бенфику" с 2012 года.
Теги: Манчестер Юнайтед Бенфика Трансферы
Вчера, 23:24
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