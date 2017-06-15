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Леонид Слуцкий обратился к болельщикам "Халла" на английском языке (видео)

"Халл Сити" в своем твиттере опубликовал видеообращение нового главного тренера команды Леонида Слуцкого к болельщикам.

"Привет, болельщики "Халл Сити", я - Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь. Надеюсь, что вы обеспечите команду хорошей поддержкой, и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо", - сказал Слуцкий.

Видео
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 01:16
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№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зенит1982
На всех спорт ресурсах эта новость появилась 10 часов назад.

долго переводчика тут искали


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 01:48) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, надо признать, комментировал он полтора часа на родном языке сильно лучше, чем обращался на английском в течение этих 20 секунд.
Регистрация: 2.08.2013
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
по-мутковски ли по-слуцки?
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
и шо?
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 01:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На всех спорт ресурсах эта новость появилась 10 часов назад.
Регистрация: 5.09.2012
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