Леонид Слуцкий обратился к болельщикам "Халла" на английском языке (видео)

"Халл Сити" в своем твиттере опубликовал видеообращение нового главного тренера команды Леонида Слуцкого к болельщикам."Привет, болельщики "Халл Сити", я - Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь. Надеюсь, что вы обеспечите команду хорошей поддержкой, и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо", - сказал Слуцкий.