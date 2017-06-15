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Тони Шунич перейдет в "Динамо"

Бывший защитник "Кубани" Тони Шунич перейдет в "Динамо", сообщил в своём "инстаграме" бывший защитник столичного клуба Йован Танасиевич.

В минувшем сезоне боснийский футболист поиграл за "Штутгарт" и "Палермо".
Теги: Динамо Трансферы
Сегодня, 05:29
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