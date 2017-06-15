Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА продлил контракт с Марио Фернандесом

ЦСКА продлил контракт с защитником Марио Фернандесом, сообщил в инстаграме агент игрока Жорже Машаду.

"Поздравляю Марио Фернандеса с продлением контракта с ЦСКА на пять лет. Он продолжит победные традиции в великом российском клубе", - написал Машаду.
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 06:02
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 06:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! blush
Успехов и удачи нашему ЦСКА и нашему Марио!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.