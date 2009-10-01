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В Украине не покажут игры Кубка конфедераций-2017
Матчи Кубка конфедераций-2017 не будут транслироваться в Украине.
"На время ответа EBU (Европейский вещательный союз), который владеет правами показа Кубка Конфедераций ФИФА, не реализовал их в Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира-2018, они были предоставлены НТКУ (Национальной телекомпании Украины)", - заявили в пресс-службе ФИФА.
Ранее председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в категорической форме заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018 в России даже под угрозой увольнения. При этом есть вероятность, что права на турнир будут переданы другому вещателю.
Футбол 24
"На время ответа EBU (Европейский вещательный союз), который владеет правами показа Кубка Конфедераций ФИФА, не реализовал их в Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира-2018, они были предоставлены НТКУ (Национальной телекомпании Украины)", - заявили в пресс-службе ФИФА.
Ранее председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в категорической форме заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018 в России даже под угрозой увольнения. При этом есть вероятность, что права на турнир будут переданы другому вещателю.
Футбол 24
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