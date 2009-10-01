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В Украине не покажут игры Кубка конфедераций-2017

Матчи Кубка конфедераций-2017 не будут транслироваться в Украине.

"На время ответа EBU (Европейский вещательный союз), который владеет правами показа Кубка Конфедераций ФИФА, не реализовал их в Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира-2018, они были предоставлены НТКУ (Национальной телекомпании Украины)", - заявили в пресс-службе ФИФА.

Ранее председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в категорической форме заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018 в России даже под угрозой увольнения. При этом есть вероятность, что права на турнир будут переданы другому вещателю.

Футбол 24
Сегодня, 08:34
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№7 Написал: Арес (Сегодня, 09:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ка-агда нет де-енег smile Трансля-то не бесплатная
Цитата: Close
По-русски можно и так, и так.

Польностью - Украина Российской Империи, коротко - украина. "В окраине села" - как-то не звучит, а?


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№6 Написал: Close M. city (Сегодня, 09:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Donald Kuk
Цитата: tfu
Жалко обычных мирных граждан, которые из-за дебилизма правительства лишаются праздника
некуя было скакать.

Скачет меньшинство

Цитата: Александр Тула
Только НА Украине, если тут, конечно, русские люди тексты пишут))

По-русски можно и так, и так.


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№5 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 09:40) #
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online

Цитата: tfu
Жалко обычных мирных граждан, которые из-за дебилизма правительства лишаются праздника

некуя было скакать.
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 09:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жалко обычных мирных граждан, которые из-за дебилизма правительства лишаются праздника


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 09:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Только НА Украине, если тут, конечно, русские люди тексты пишут))
Регистрация: 31.07.2015
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь ЧМ 18 у них то же не будет повода показывать
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 08:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто хочет и чем сопки спокойно посмотрит.
Регистрация: 16.08.2010
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