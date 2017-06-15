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Бывший водитель "Спартака": команда не стала бы чемпионом без Пилипчука
Водитель автобуса "Спартака" Валентин Терентьев, отдавший клубу более 10 лет оценил работу ассистента главного тренера Романа Пилипчука.
"Было тяжело расставаться со всеми тренерами, кроме Карреры. Но особняком стоит Владимир Григорьевич Федотов. Душевный, добрый человек, который и муху не обидит. Карпин был жёсткий, такой же, как и на телевидении, мог накричать на игроков матом в раздевалке. Но ко мне, к сотрудникам относился хорошо.
Диму Аленичева жалко. Ему, как казалось, тоже злости не хватило. Даже вроде безразличный ко всему Якин, когда уволился, всё равно подошёл, обнял. А тут Каррера, получается, заранее всё знал, но хранил в себе, не подавал виду. Странно это.
Каждый относится к Каррере по-разному. Я скажу так. По моему мнению, "Спартаку" очень повезло с Ромой Пилипчуком. Он очень много сделал для команды. Если бы его не было, мы бы не стали чемпионами. Всю стратегию делал он, хотя Массимо иногда его не слушал, и заканчивалось это не очень хорошо.
Не понимаю, почему Пилипчук до сих пор ассистентом работает. Может, ему нравится быть вторым?! Я просто вижу, что он всегда в мыслях, в бумагах, а когда Карреры нет, то и разговаривает с ребятами – объясняет, как сделать так, чтобы в следующий раз не ошибаться, не было проблем. Заслуга Массимо в золоте есть, она довольно большая, но я не понимаю, когда выделяют только его", - цитирует Терентьева "Чемпионат".
"Было тяжело расставаться со всеми тренерами, кроме Карреры. Но особняком стоит Владимир Григорьевич Федотов. Душевный, добрый человек, который и муху не обидит. Карпин был жёсткий, такой же, как и на телевидении, мог накричать на игроков матом в раздевалке. Но ко мне, к сотрудникам относился хорошо.
Диму Аленичева жалко. Ему, как казалось, тоже злости не хватило. Даже вроде безразличный ко всему Якин, когда уволился, всё равно подошёл, обнял. А тут Каррера, получается, заранее всё знал, но хранил в себе, не подавал виду. Странно это.
Каждый относится к Каррере по-разному. Я скажу так. По моему мнению, "Спартаку" очень повезло с Ромой Пилипчуком. Он очень много сделал для команды. Если бы его не было, мы бы не стали чемпионами. Всю стратегию делал он, хотя Массимо иногда его не слушал, и заканчивалось это не очень хорошо.
Не понимаю, почему Пилипчук до сих пор ассистентом работает. Может, ему нравится быть вторым?! Я просто вижу, что он всегда в мыслях, в бумагах, а когда Карреры нет, то и разговаривает с ребятами – объясняет, как сделать так, чтобы в следующий раз не ошибаться, не было проблем. Заслуга Массимо в золоте есть, она довольно большая, но я не понимаю, когда выделяют только его", - цитирует Терентьева "Чемпионат".
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