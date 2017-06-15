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Бывший водитель "Спартака": команда не стала бы чемпионом без Пилипчука

Водитель автобуса "Спартака" Валентин Терентьев, отдавший клубу более 10 лет оценил работу ассистента главного тренера Романа Пилипчука.

"Было тяжело расставаться со всеми тренерами, кроме Карреры. Но особняком стоит Владимир Григорьевич Федотов. Душевный, добрый человек, который и муху не обидит. Карпин был жёсткий, такой же, как и на телевидении, мог накричать на игроков матом в раздевалке. Но ко мне, к сотрудникам относился хорошо.

Диму Аленичева жалко. Ему, как казалось, тоже злости не хватило. Даже вроде безразличный ко всему Якин, когда уволился, всё равно подошёл, обнял. А тут Каррера, получается, заранее всё знал, но хранил в себе, не подавал виду. Странно это.

Каждый относится к Каррере по-разному. Я скажу так. По моему мнению, "Спартаку" очень повезло с Ромой Пилипчуком. Он очень много сделал для команды. Если бы его не было, мы бы не стали чемпионами. Всю стратегию делал он, хотя Массимо иногда его не слушал, и заканчивалось это не очень хорошо.

Не понимаю, почему Пилипчук до сих пор ассистентом работает. Может, ему нравится быть вторым?! Я просто вижу, что он всегда в мыслях, в бумагах, а когда Карреры нет, то и разговаривает с ребятами – объясняет, как сделать так, чтобы в следующий раз не ошибаться, не было проблем. Заслуга Массимо в золоте есть, она довольно большая, но я не понимаю, когда выделяют только его", - цитирует Терентьева "Чемпионат".
Теги: Спартак
Сегодня, 08:42
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№15 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
я не понял, карерра лично ему должен был сообщить?
по моему его дело тренировать футболистов


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№14 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 09:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что-же только часть выложили.
Валентин Терентьев, проработавший водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, был уволен по решению главного тренера команды Массимо Карреры. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову он рассказал, как воспринял это решение.

«Ушёл из „Спартака“ – и спасибо сказать забыли. За что уволили? Разве что из-за матча в Туле. По пути автобус сломался. Лопнул ресивер, воздух уходил. Двери еле открывались, на тормоза не хватало. До гостиницы-то добрались, я вида не подавал, но высадил команду и сразу подошёл к начальнику команды Жене Дёмину: «Заказывайте другой автобус. В Туле нужных запчастей нет, до Москвы не дотянем». Каррера после матча был очень недоволен. Ругался – хотел 72 очка набрать, а в итоге проиграл 0:3. Автобус, наверное, в этом виноват.

Каррера постоянно недоволен: кричит, машет руками, через переводчика даёт команды. Едем по в Москве в потоке, а Массимо требует перестроиться на полосу для автобусов. Говорю: «Там запрещено, ехать нельзя, штраф придёт». Он злится, командует грубо: «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо». Не знаю, может, там переводчик Артём от себя усердствовал, но звучало как-то неприятно. Потом пришёл штраф, 1500 рублей. Естественно, никто не оплатил. Ещё при увольнении механик начал напоминать: «Ты погасил?!» Да погасил, успокойтесь. Смешно, копеечной суммы у «Спартака» не нашлось.

Массимо редко снисходит до российского персонала. Только, наверное, указания даёт – «уволить». Да и правда: делать ему что ли нечего – звонить какому-то водителю, что-то объяснять?! Меня на самом деле другое угнетает. Что из «Спартака» никто не позвонил. Великий клуб вроде, дух, традиции, а простой человек, который честно трудился столько времени, оказывается, и слова не заслуживает. Только Глушаков набрал. «Валентин, ты нас ещё повозишь!» «Да куда там?! — отвечаю. – Всё уже, не нужен я, да и устал морально». Я дружил с Валеркой – его дядькой. Ладили всегда, на одной волне. Глушаков – он нормальный парень. С ним здорово. Если заболеет кто – Дениска сразу идёт, денежки собирает, приносит. Они мне тоже помогли на операцию», — сказал Терентьев.
Регистрация: 23.04.2017
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 09:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как трогательно . " заслуга Массимо в золоте есть ...." . И то хорошо , я думал - нет вообще . А теперь подумаем , уволили просто так ? Ехал себе ехал , возил - возил и вдруг раз . Тренер проснулся с похмельца , херово , кого бы уволить ? А , во , водила во дворе бездельничает , иди ка сюда , уволен . Ага . Да и не тренер он , так , вот Диму жалко....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:46) #
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Завтра возьмут интервью у уборщицы,и она расскажет ,как Массимо к ней пристоыал .хватит писать этот бред. Хочу заметить одно,после увольнения нескольких людей персонала и водителя,нет слухов про трансферы,совпадение? Делайте выводы сами!!!
Регистрация: 27.07.2016
№11 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:45) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: safonas
Цитата: karfagen
повариха с борщом была, водитель был
кто еще выскажется?
дворника ждем

сантехника забыл, как ты мог!

Сантехникам некогда интервью раздавать. Скоро КК, на Распил-арене самый большой туалет и необходима серьезная подготовка самой ответственной инженерной системы к матчам
Регистрация: 23.03.2016
№10 Написал: safonas (Сегодня, 09:45) #
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online

Цитата: karfagen
повариха с борщом была, водитель был
кто еще выскажется?
дворника ждем

сантехника забыл, как ты мог!

Цитата: Арес
Цитата: safonas
хм, аналитика от водителя автобуса...

Личность, кстати, легендарная. Например ему именной перстень спартаковский подарили. Их всего-то 6 штук - у него, Аленя, Титова, Тихонова, Романцева и Черенкова.
Упс, не он)))
В 2011 году акционерами ФК «Спартак» был учрежден титул «Легенда «Спартака» с соответствующей наградой – именной перстень из белого золота, накладка из желтого, инкрустирован бриллиантами и рубинами.
18 сентября 2011 года во время матча «Спартак» – «Крылья Советов», ставшего прощальным для Андрея Тихонова, первыми перстни получили сам юбиляр, Олег Романцев и Федор Черенков.
29 октября 2011 года в перерыве матча «Спартак» – «Локомотив» перстень №4 вручили Егору Титову. Пятым и шестым лауреатами стали соответственно Дмитрий Аленичев и водитель спартаковского автобуса с 35?летним стажем Николай Дорошин. Перстни они получили 7 октября 2012 года в перерыве матча «Спартак» – ЦСКА.

это был Николай Дорошин, не путай


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 09:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Арес
ичность, кстати, легендарная. Например ему именной перстень спартаковский подарили. Их всего-то 6 штук - у него, Аленя, Титова, Тихонова, Романцева и Черенкова.
Упс, не он)))

Тот умер не так давно.35 лет автобус спартаковский возил.он легенда!а этот...ну просто решил поругать работодателя как большинство делают,уходя с работы.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:32) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Минута славы Валентина Терентьева blush


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№7 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Я думал только таксисты любят порассуждать... Или после этого интервью он им и станет?
Регистрация: 23.03.2016
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:17) #
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  •  (4)

Интересно, как Каррера без водителя автобуса справится!

Скоро узнаем.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 09:09) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень много про Пилипчука хорошего говорят, но его почти нигде не слышно и не видно.
Хотелось бы узнать про него побольше. Как работает, как взаимодействует с Каррерой, что привносит своего.
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: Арес (Сегодня, 09:02) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
хм, аналитика от водителя автобуса...

Личность, кстати, легендарная. Например ему именной перстень спартаковский подарили. Их всего-то 6 штук - у него, Аленя, Титова, Тихонова, Романцева и Черенкова.
Упс, не он)))
В 2011 году акционерами ФК «Спартак» был учрежден титул «Легенда «Спартака» с соответствующей наградой – именной перстень из белого золота, накладка из желтого, инкрустирован бриллиантами и рубинами.
18 сентября 2011 года во время матча «Спартак» – «Крылья Советов», ставшего прощальным для Андрея Тихонова, первыми перстни получили сам юбиляр, Олег Романцев и Федор Черенков.
29 октября 2011 года в перерыве матча «Спартак» – «Локомотив» перстень №4 вручили Егору Титову. Пятым и шестым лауреатами стали соответственно Дмитрий Аленичев и водитель спартаковского автобуса с 35?летним стажем Николай Дорошин. Перстни они получили 7 октября 2012 года в перерыве матча «Спартак» – ЦСКА.


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 09:01) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
повариха с борщом была, водитель был
кто еще выскажется?
дворника ждем


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:45) #
  • +3
  •  (11)
online

хм, аналитика от водителя автобуса... интересненько


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 08:45) #
  • 0
  •  (0)

Не самый интересный кусок интервью... Тут где-то. Поинтереснеее попадалось...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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