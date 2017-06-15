Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" объявил о возвращении в клуб Дмитрия Богаева (фото)

"Зенит" объявил о возвращении в клуб воспитанника сине-бело-голубых Дмитрия Богаева. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года

В 2016 году игрок перешел в литовскую "Палангу", а затем – в "Тосно". Напомним, на счету Богаева семь матчей за первую команду "Зенита".



ФК "Зенит"
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 08:48
Напечатать
10
(0)
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Плять, страшновато чет от такой агрессии

Эт да...То Кузякина какого-то взяли, а теперь еще и этого. Все дрожат от страха
Регистрация: 8.02.2011
№9 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
чёто пока что какие то странные трансферы
Регистрация: 26.09.2006
№8 Написал: khmel Питер (Сегодня, 09:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мда,пойду приму яд...
Регистрация: 12.08.2012
№7 Написал: Арес (Сегодня, 09:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
журналисты пока заняты, они берут интервью у бывшего водителя автобуса Спартака

Да-да, среди 15 миллионов болельщиков - ниодного журналиста wink Ну Генка же сказал - на Матч-ТВ сплошные спартачи - например он сам и Чердак с Погореловым smile А не фанатам Зенытика провинциальный клуб не интересен - водила автобуса Спартака - более футбольная персона, чем какой-то табор, вместе взятый


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:32) #
  • +4
  •  (4)

Активно работают на трансферном рынке на зенит-2.Похоже,в следующем сезоне команда не будет бороться за выживание.
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:18) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Плять, страшновато чет от такой агрессии scream
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 09:02) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини: не пойму, я же звезда тренерского цеха, прилетел в Россию работать, как сказал Миллер, в самый популярный клуб страны, где же толпы журналистов и очереди за интервью???!!!
Фурсенко: журналисты пока заняты, они берут интервью у бывшего водителя автобуса Спартака


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№3 Написал: Арес (Сегодня, 08:56) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уррряяяя! Агрессивная трансферная кампания! Дрожи, Реал!Чемпионство уже в бачке! smile
Точно - епанулись с горя третьеместные. Или заранее команду для ФНЛ собирают? А что - Лодыгин, Топорен и Бздюба с Чмольниковым уже есть - как раз уровень ФНЛ. Теперь Богаев и этот, как его? Далер Ахматович Кузяев laughing Еще Педeреса за 20 лям купят - и можно сразу в ФНЛ smile Там зато ругатсо не будут, что поле - огород, а сортир снова затопило


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№2 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 08:52) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит борется за первую десятку?
Регистрация: 5.09.2012
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:51) #
  • +3
  •  (7)
online

под лигу Европы укрепляются


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.