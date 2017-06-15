"Зенит" объявил о возвращении в клуб Дмитрия Богаева (фото)

"Зенит" объявил о возвращении в клуб воспитанника сине-бело-голубых Дмитрия Богаева. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 годаВ 2016 году игрок перешел в литовскую "Палангу", а затем – в "Тосно". Напомним, на счету Богаева семь матчей за первую команду "Зенита".