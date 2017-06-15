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Дмитрий Богаев: конкуренция в "Зените" не пугает, во мне есть дух победителя

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Богаев прокомментировал свое возвращение в родной клуб из "Тосно".

– Очень рад вернуться в родной клуб. С нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам. Хотел бы выразить благодарность своим агентам за содействие и за то, что они проделали большую работу и помогли вернуться в «Зенит».

– Вы провели год вне «Зенита». Возникали ли мысли о том, что получится вернуться?

– Когда уходил, был сконцентрирован на «Тосно» – там выполнялись свои задачи. В глубине, конечно, всегда хотел вернуться в «Зенит».

– Следили за матчами?

– Да, достаточно игр посмотрел – в еврокубках, дерби, естественно.

– Год в «Тосно» закалил?

– Да, я стал более уверен в себе. Мы решили вместе с командой очень большую задачу – вышли в премьер-лигу, и это многого стоит.

– Вы считаетесь футболистом-универсалом, который может играть и в атаке, и в полузащите, и в обороне. На какой позиции чаще всего действовали в «Тосно»?

– На правом фланге обороны, где я выступаю уже около трех лет.

– Сейчас в «Зените» почти 30 игроков. Такой уровень конкуренции не пугает?

– Нет, во мне есть дух победителя. Нужно доказывать свою силу на каждой тренировке и показывать главному тренеру свои сильные качества.

Дзюба, который, наверное, больше всех по вам соскучился, уже в курсе?

– С Артемом мы еще не списывались, но, думаю, у нас будет очень теплая встреча и он обязательно меня поздравит.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Богаев
Сегодня, 09:19
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№2 Написал: Арес (Сегодня, 09:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У вас там не дух, а духан. Мойтесь чаще


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Парнишка! В тебе не дух победителя, это в тебе ещё бродят пары этилового спирта!!! satisfied
Регистрация: 1.06.2017
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