Дмитрий Богаев: конкуренция в "Зените" не пугает, во мне есть дух победителя

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Богаев прокомментировал свое возвращение в родной клуб из "Тосно".– Очень рад вернуться в родной клуб. С нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам. Хотел бы выразить благодарность своим агентам за содействие и за то, что они проделали большую работу и помогли вернуться в «Зенит».– Когда уходил, был сконцентрирован на «Тосно» – там выполнялись свои задачи. В глубине, конечно, всегда хотел вернуться в «Зенит».– Да, достаточно игр посмотрел – в еврокубках, дерби, естественно.– Да, я стал более уверен в себе. Мы решили вместе с командой очень большую задачу – вышли в премьер-лигу, и это многого стоит.– На правом фланге обороны, где я выступаю уже около трех лет.– Нет, во мне есть дух победителя. Нужно доказывать свою силу на каждой тренировке и показывать главному тренеру свои сильные качества.– С Артемом мы еще не списывались, но, думаю, у нас будет очень теплая встреча и он обязательно меня поздравит.