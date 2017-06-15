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Дмитрий Богаев: конкуренция в "Зените" не пугает, во мне есть дух победителя
Полузащитник "Зенита" Дмитрий Богаев прокомментировал свое возвращение в родной клуб из "Тосно".
– Очень рад вернуться в родной клуб. С нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам. Хотел бы выразить благодарность своим агентам за содействие и за то, что они проделали большую работу и помогли вернуться в «Зенит».
– Вы провели год вне «Зенита». Возникали ли мысли о том, что получится вернуться?
– Когда уходил, был сконцентрирован на «Тосно» – там выполнялись свои задачи. В глубине, конечно, всегда хотел вернуться в «Зенит».
– Следили за матчами?
– Да, достаточно игр посмотрел – в еврокубках, дерби, естественно.
– Год в «Тосно» закалил?
– Да, я стал более уверен в себе. Мы решили вместе с командой очень большую задачу – вышли в премьер-лигу, и это многого стоит.
– Вы считаетесь футболистом-универсалом, который может играть и в атаке, и в полузащите, и в обороне. На какой позиции чаще всего действовали в «Тосно»?
– На правом фланге обороны, где я выступаю уже около трех лет.
– Сейчас в «Зените» почти 30 игроков. Такой уровень конкуренции не пугает?
– Нет, во мне есть дух победителя. Нужно доказывать свою силу на каждой тренировке и показывать главному тренеру свои сильные качества.
– Дзюба, который, наверное, больше всех по вам соскучился, уже в курсе?
– С Артемом мы еще не списывались, но, думаю, у нас будет очень теплая встреча и он обязательно меня поздравит.
ФК "Зенит"
– Очень рад вернуться в родной клуб. С нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам. Хотел бы выразить благодарность своим агентам за содействие и за то, что они проделали большую работу и помогли вернуться в «Зенит».
– Вы провели год вне «Зенита». Возникали ли мысли о том, что получится вернуться?
– Когда уходил, был сконцентрирован на «Тосно» – там выполнялись свои задачи. В глубине, конечно, всегда хотел вернуться в «Зенит».
– Следили за матчами?
– Да, достаточно игр посмотрел – в еврокубках, дерби, естественно.
– Год в «Тосно» закалил?
– Да, я стал более уверен в себе. Мы решили вместе с командой очень большую задачу – вышли в премьер-лигу, и это многого стоит.
– Вы считаетесь футболистом-универсалом, который может играть и в атаке, и в полузащите, и в обороне. На какой позиции чаще всего действовали в «Тосно»?
– На правом фланге обороны, где я выступаю уже около трех лет.
– Сейчас в «Зените» почти 30 игроков. Такой уровень конкуренции не пугает?
– Нет, во мне есть дух победителя. Нужно доказывать свою силу на каждой тренировке и показывать главному тренеру свои сильные качества.
– Дзюба, который, наверное, больше всех по вам соскучился, уже в курсе?
– С Артемом мы еще не списывались, но, думаю, у нас будет очень теплая встреча и он обязательно меня поздравит.
ФК "Зенит"
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