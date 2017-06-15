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"Эвертон" поспорит со "Спартаком" и "Зенитом" за Марко Брозовича

Состоялась встреча представителей "Эвертона" и "Интера", на которой обсуждался возможный трансфер в стан "ирисок" полузащитника "нерадзурри" Марко Брозовича, передает "Газета.ru" со ссылкой на Football Italia.

Новый главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти не заинтересован в услугах хавбека. Кроме того, миланский клуб готов рассмотреть предложения по футболисту, чтобы соответствовать финансовому фейр-плей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к Брозовичу проявляют российские клубы "Спартак" и "Зенит".
Сегодня, 09:23
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да нафига им Бро? У них уже есть Кузяев ! satisfied
Регистрация: 1.06.2017
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