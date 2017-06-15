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"Амкар" не будет продлевать контракт с вратарем Александром Будаковым

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов объявил об уходе вратаря Александра Будакова. 32-летний голкипер перешел в пермский клуб прошлым летом на правах свободного агента.

"Приглашая Сашу, мы сделали правильный выбор. Он добросовестно тренировался, благодаря ему в нашей вратарской команде сохранялась очень позитивная атмосфера, а главное – он всегда был готов выйти на поле.

Но за этот год вратарская линия "Амкара" претерпела серьезные изменения, и сейчас нам нужен не просто крепкий запасной голкипер, а человек, который составит Хомичу конкуренцию за место в основе. Надеюсь, в самое ближайшее время мы объявим о трансфере такого голкипера.

А Будакову хочется сказать самые добрые слова благодарности за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов", - цитирует Маслова официальный сайт "Амкара".
Теги: Амкар
Сегодня, 09:46
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тоже возвращается в зенит! satisfied
Регистрация: 1.06.2017
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