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СМИ: "Динамо" близко к подписанию контракта с хавбеком сборной Мали

Полузащитник сборной Мали Самба Сов попал в сферу интересов московского "Динамо".

В ближайшее время 28-летний футболист, который находится в статусе свободного агента, прибудет в Москву и подпишет двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год, передает "Чемпионат" со ссылкой на французские СМИ.
Теги: Трансферы Динамо
Сегодня, 09:50
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Берите его и возвращайте Погреба питерским! На волне ностальгии, они за Пашутку ещё пару лямов отстегнут!
Регистрация: 1.06.2017
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