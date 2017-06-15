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"Динамо" подтвердило трансфер Тони Шуньича

Московское "Динамо" подтвердило переход в стан бело-голубых защитника Тони Шуньича.

"Вторым новичком "Динамо" в нынешнем межсезонье стал 28-летний Тони Шуньич, выступавший в минувшем сезоне за "Штутгарт" и на правах аренды за "Палермо" в серии А.

В России Шуньич известен по игре за "Кубань" в сезоне 2014/2015. За сборную Боснии и Герцеговины высоченный (193 см) центральный защитник сыграл 23 матча, последний - менее недели назад против сборной Греции в отборочной встрече ЧМ-2018", - сообщается на официальном сайте "Динамо".
Теги: Динамо Трансферы
Сегодня, 09:52
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