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Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев занимались в общей группе на сборе ЦСКА
ЦСКА начал тренировочный сбор в австрийском Бад-Тацмансдорфе в следующем составе:
вратари — Илья Помазун, Павел Овчинников, Антон Антипов («Спартак-Нальчик»);
защитники — Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Никита Чернов;
полузащитники — Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Хетаг Хосонов, Александр Макаров, Дмитрий Ефремов;
нападающие — Витиньо, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.
Алексей Березуцкий и Дзагоев, получившие повреждения в концовке предыдущего сезона, в первый день сбора занимались в общей группе.
По индивидуальному плану тренировался только Игнашевич, перенесший недавно операцию на стопе. В начале следующей недели в одной из австрийских клиник защитнику будут сделаны контрольные снимки, после чего станут ясны ориентировочные сроки его возвращения в строй, информирует официальный сайт ЦСКА.
вратари — Илья Помазун, Павел Овчинников, Антон Антипов («Спартак-Нальчик»);
защитники — Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Никита Чернов;
полузащитники — Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Хетаг Хосонов, Александр Макаров, Дмитрий Ефремов;
нападающие — Витиньо, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.
Алексей Березуцкий и Дзагоев, получившие повреждения в концовке предыдущего сезона, в первый день сбора занимались в общей группе.
По индивидуальному плану тренировался только Игнашевич, перенесший недавно операцию на стопе. В начале следующей недели в одной из австрийских клиник защитнику будут сделаны контрольные снимки, после чего станут ясны ориентировочные сроки его возвращения в строй, информирует официальный сайт ЦСКА.
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