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Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев занимались в общей группе на сборе ЦСКА

ЦСКА начал тренировочный сбор в австрийском Бад-Тацмансдорфе в следующем составе:

вратари — Илья Помазун, Павел Овчинников, Антон Антипов («Спартак-Нальчик»);

защитники — Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Никита Чернов;

полузащитники — Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Хетаг Хосонов, Александр Макаров, Дмитрий Ефремов;

нападающие — Витиньо, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

Алексей Березуцкий и Дзагоев, получившие повреждения в концовке предыдущего сезона, в первый день сбора занимались в общей группе.

По индивидуальному плану тренировался только Игнашевич, перенесший недавно операцию на стопе. В начале следующей недели в одной из австрийских клиник защитнику будут сделаны контрольные снимки, после чего станут ясны ориентировочные сроки его возвращения в строй, информирует официальный сайт ЦСКА.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:17
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№2 Написал: ProContra Саратов (Сегодня, 12:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Всем здоровья и Удачи!!!
Регистрация: 15.06.2017
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть!
Успехов и удачи нашему ЦСКА! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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