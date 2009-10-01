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"Зенит" взял на сбор 27 футболистов, Артема Дзюбы - нет
"Зенит" в составе 27 футболистов отправился на сбор в Австрию. В составе делегации отсутствует нападающий Артем Дзюба.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов.
Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.
Сине-бело-голубые будут работать в австрийском Гоинге до 28 июня. Лука Джорджевич, Роберт Мак и Бранислав Иванович присоединятся к команде 21 июня.
ФК "Зенит"
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов.
Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.
Сине-бело-голубые будут работать в австрийском Гоинге до 28 июня. Лука Джорджевич, Роберт Мак и Бранислав Иванович присоединятся к команде 21 июня.
ФК "Зенит"
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