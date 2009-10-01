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"Зенит" взял на сбор 27 футболистов, Артема Дзюбы - нет

"Зенит" в составе 27 футболистов отправился на сбор в Австрию. В составе делегации отсутствует нападающий Артем Дзюба.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, Данил Круговой.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Йоан Молло, Олег Шатов, Роберт Мак, Кирилл Капленко, Дмитрий Кириллов.

Нападающие: Александр Кокорин, Николай Прудников, Лука Джорджевич.

Сине-бело-голубые будут работать в австрийском Гоинге до 28 июня. Лука Джорджевич, Роберт Мак и Бранислав Иванович присоединятся к команде 21 июня.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Дзюба
Сегодня, 10:21
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28
(3)
№28 Написал: Campos Москва (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба недавно уже ездил в Австрию, теперь поехали другие.
Регистрация: 26.12.2008
№27 Написал: Арес (Сегодня, 12:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Ну в отличие великого свинарника

Если мы - свиньи, то вы - подсвинки. Смотри таблицу. Вы - под нами. Хрюкни что-нибудь для ориентиру, чтоб я знал, в какую из двух твоих жоп черенок от швабры вставлять - в верхнюю или в нижнюю? laughing


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№26 Написал: grisha (Сегодня, 12:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Удивительные вещи на белом свете, все-таки. Ф/к - в России, гора - в Турции, коньяк - непонятно откуда. Но это все - гордость Армении.

А Ноев Ковчег на горе Арарат - нет что б приземлится на Воробьёвых горах ))))))))))))))))
Империалисты Ною взятку дали )))))))))))))))))))))))
Всё пропало ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№25 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 12:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Деревяшка решил симулировать по полной......
Регистрация: 13.03.2012
№24 Написал: grisha (Сегодня, 11:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ProContra
Ахмат тоже в России

В России есть всё - и говно тоже
Но ахмат - это даже не наше говно
Регистрация: 19.04.2017
№23 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:58) #
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Цитата: SHIGA
по именам прям команда фнл

ну не знаю. но то что, в отличие от пищевика, не сб.Африки точно
Регистрация: 25.02.2016
№22 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58) #
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online

Цитата: zen-it
ф/к Арарат это в России! Баран!

Удивительные вещи на белом свете, все-таки. Ф/к - в России, гора - в Турции, коньяк - непонятно откуда. Но это все - гордость Армении.
Регистрация: 12.11.2007
№21 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:52) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
по именам прям команда фнл joy

Ну в отличие великого свинарника, у нас на кубке конфедераций, есть игроки не только в сборной России, а некоторые голевые передачи отдают в матчи за Бразилию


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№20 Написал: ProContra Саратов (Сегодня, 11:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ахмат тоже в России zen-it,
Регистрация: 15.06.2017
№19 Написал: Арес (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
по именам прям команда фнл

По игре тоже smile Аусайдера могут обыграть, только если 3 удаления дадут. И то - оба гола с нарушениями правил - офсайд и атака на вратаря


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№18 Написал: daveG MO (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FireFox
Где Жулиано ? где Нету ?

Жулиану скоро будет, а Нету в Казани )


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№17 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 11:34) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Арес
Забухал. Или орзулит в уголке
Цитата: попаша
а спартаковские говорили, что он здоров

Спартаковские - это Сарсания? Идиoт помороженый

Спартаковские - это говнюки наподобии тебя.
Регистрация: 12.07.2014
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
по именам прям команда фнл joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mister Футбол
Говорят Дзьюбиньо в Арарат метит, паспорт под армянский правит Артемьян Дзьюбиян

Ничего более тупого за весь день не слышал confounded


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№14 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кузяев?


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№13 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FireFox
Где Жулиано ? где Нету ?

в сборных
Регистрация: 20.07.2009
№12 Написал: FireFox Россия (Сегодня, 11:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Где Жулиано ? где Нету ?
Регистрация: 31.07.2016
№11 Написал: Арес (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Забухал. Или орзулит в уголке
Цитата: попаша
а спартаковские говорили, что он здоров

Спартаковские - это Сарсания? Идиoт помороженый


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№10 Написал: kruga (Сегодня, 11:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а в инсте от него не отписались?


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (8)
online

Вот что крест животворящий делает!!!
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
В Ростов , по проторенной дорожке поедет....
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:54) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
п***ки молло и кокорин на месте laughing

сдристни

а куда Чернов делся, кто скажет?


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Уйдет Хрюмес, уйдет ЗаЛупиш, где будет спортаг затем поглядишь
Регистрация: 31.05.2016
№6 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:52) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Как бы проблемы с коленом не стоили Дзюбе места в составе Зенита. Возможно зря он отказывается от операции. Нужно проходить серьезное медобследование и возможно за границей.
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 10:51) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Юсупова нет!!!!! это просто супер


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:51) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
п***ки молло и кокорин на месте laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: pasha Киров (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (13)
online

Вот чёрт...а спартаковские говорили, что он здоров, просто от сборной косил....Неужели врали??


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:45) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mister Футбол
Говорят Дзьюбиньо в Арарат метит, паспорт под армянский правит Артемьян Дзьюбиян

Ума нет считай калека!
ф/к Арарат это в России! Баран!
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: Mister Футбол (Сегодня, 10:32) #
  • -11
  •  (21)

Говорят Дзьюбиньо в Арарат метит, паспорт под армянский правит Артемьян Дзьюбиян
Регистрация: 26.04.2017
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