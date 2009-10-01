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"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Волгаря" Алексею Сутормину

"Зенит" рассматривает возможность возвращения своего воспитанника полузащитника Алексея Сутормина, который сейчас выступает за астраханский "Волгарь", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Сутормин выступает с "Волгарь" с 2015 года, в прошлом сезоне 23-летний хавбек стал лучшим бомбардиром команды с 9 голами и 6 результативными передачами.

Сообщается, что за Суторминым также внимательно следит ФК "Ростов", руководство которого уже дважды делало предложение взять футболиста на просмотр, но получало отказ от "Волгаря".
Теги: Зенит Волгарь
Сегодня, 10:58
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№14 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зенит1982
Одна замена Данни на Нобоа чего стоит)

Нормальная ,дешевая замена. Данни ,последние года, плох совсем был,при всем уважении как к человеку. Постоянные обрезы и тормоза атаки достали.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№13 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13) #
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Цитата: Зенит1982
Одна замена Данни на Нобоа чего стоит)

Блин. Я понимаю спартачей, ну как не поглумиться? 10 лет над ними прикалывались, а теперь у них есть "законная" возможность пару лет смотреть на трасферы Зенита сверху вниз.
Фурс сказал, что строит некую вертикаль (в Кремле слов поднабрался) с несколькими командами. Ну и надо прекрасно понимать, что лучший способ заявить об успешности Зенит-2 - это набрать туда сильнейших игроков из ФНЛ и середняков из РФПЛ. Потом переводить игроков на время в главную команду и раздавать по арендам, или тупо продавать. И перед УЕФА отчитаешься, и Президенту РФ работу покажешь.
И, в общем-то, поступает правильно. У нас на выходе игроки белые с российским паспортом, а у Спартака, скажем, во второй команде непонятные негры, которым зарплаты от российской нефти платят. Тут-то все и поймут, что не тех вытянули.
Регистрация: 12.11.2007
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Агрессия просто цунами


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю не потянем такого игрока... и так на звезд потратились


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№10 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
По сути ВСЁ. 4 игрока как и обещали)
Они глумятся что ли совсем?) Как Манчини на такое подписался? Одна замена Данни на Нобоа чего стоит) А ожидания были какие.. от АГРЕССИВНОЙ тренсферной политики))
Регистрация: 5.09.2012
№9 Написал: vit (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Икра пошла струей. Напором

и не говори... старые чухонские осетры... пошли на нерест...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 11:35) #
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online

Все больше и больше у Зени громких трансферов, наверное в ФНЛ собрались.
Регистрация: 2.03.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
млять..прекратите уже laughing


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:32) #
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online

Икра пошла струей. Напором
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 11:29) #
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Еще один "агрессор"?
Регистрация: 8.06.2017
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Арес (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Блд, КВНщик уехал - команда КВН новая появилась. Хорош уже - я ржать устал!


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
норму по воспитанникам выполнили, обещали трех, троих и взяли
по квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности (с)
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всё, хорош! У них уже есть 3 лба своих на скамейку))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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