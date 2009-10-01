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"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Волгаря" Алексею Сутормину
"Зенит" рассматривает возможность возвращения своего воспитанника полузащитника Алексея Сутормина, который сейчас выступает за астраханский "Волгарь", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Сутормин выступает с "Волгарь" с 2015 года, в прошлом сезоне 23-летний хавбек стал лучшим бомбардиром команды с 9 голами и 6 результативными передачами.
Сообщается, что за Суторминым также внимательно следит ФК "Ростов", руководство которого уже дважды делало предложение взять футболиста на просмотр, но получало отказ от "Волгаря".
Сутормин выступает с "Волгарь" с 2015 года, в прошлом сезоне 23-летний хавбек стал лучшим бомбардиром команды с 9 голами и 6 результативными передачами.
Сообщается, что за Суторминым также внимательно следит ФК "Ростов", руководство которого уже дважды делало предложение взять футболиста на просмотр, но получало отказ от "Волгаря".
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