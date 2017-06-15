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Бруну Алвеш: Криштиану Роналду - идол даже для игроков сборной Португалии

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш признался, что в команде гордятся Криштиану Роналду.

"Сложно описать, кем он является. Могу сказать, что он является идолом даже для нас.

Сложно передать гордость, которую испытываем за него. Как он играет, как представляет Португалию на международной арене! Мы ждем от него многого и здесь", - цитирует Алвеша "СЭ".
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 11:02
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