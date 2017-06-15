Сборная Южной Кореи уволила главного тренера

Главный тренер сборной Южной Кореи Ули Штилике отправлен в отставку, информирует Reuter.62-летний немецкий специалист был уволен после поражения южнокорейской команды в матче отбора к чемпионату мира 2018 года от команды Катара (2:3). Его команда проиграла в двух матчах из последних четырех.