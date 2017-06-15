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Сборная Южной Кореи уволила главного тренера

Главный тренер сборной Южной Кореи Ули Штилике отправлен в отставку, информирует Reuter.

62-летний немецкий специалист был уволен после поражения южнокорейской команды в матче отбора к чемпионату мира 2018 года от команды Катара (2:3). Его команда проиграла в двух матчах из последних четырех.
Сегодня, 11:06
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