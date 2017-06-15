Денис Давыдов: Зе Луиш, Адриано, Квинси - конкуренция высокая

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своих планах на будущее.– Пришла стабильность. С мистером – Массимо Каррерой – мне кажется, форму не растеряешь. Тренировки все игровые, они всегда тебя держат в форме, слабину себе не даешь. Я вот проходил сборы с Каррерой, играл там немного – но вернулся, начал играть за «Спартак-2» и чувствовал себя прекрасно.– Конечно, хочу играть только в премьер-лиге, в «Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.– Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси. Я конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою состоятельность.