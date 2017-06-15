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Денис Давыдов: Зе Луиш, Адриано, Квинси - конкуренция высокая
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своих планах на будущее.
– Вернувшись в «Спартак-2» после Чехии, вы забили 13 голов за сезон. Как это стало возможным?
– Пришла стабильность. С мистером – Массимо Каррерой – мне кажется, форму не растеряешь. Тренировки все игровые, они всегда тебя держат в форме, слабину себе не даешь. Я вот проходил сборы с Каррерой, играл там немного – но вернулся, начал играть за «Спартак-2» и чувствовал себя прекрасно.
– Вы и дальше видите себя в «Спартаке-2»?
– Конечно, хочу играть только в премьер-лиге, в «Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.
– Вы говорили, что ваш уровень – основной состав «Спартака». Почему вы еще не там?
– Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси. Я конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою состоятельность.
Матч ТВ
– Вернувшись в «Спартак-2» после Чехии, вы забили 13 голов за сезон. Как это стало возможным?
– Пришла стабильность. С мистером – Массимо Каррерой – мне кажется, форму не растеряешь. Тренировки все игровые, они всегда тебя держат в форме, слабину себе не даешь. Я вот проходил сборы с Каррерой, играл там немного – но вернулся, начал играть за «Спартак-2» и чувствовал себя прекрасно.
– Вы и дальше видите себя в «Спартаке-2»?
– Конечно, хочу играть только в премьер-лиге, в «Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.
– Вы говорили, что ваш уровень – основной состав «Спартака». Почему вы еще не там?
– Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси. Я конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою состоятельность.
Матч ТВ
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