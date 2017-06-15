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Денис Давыдов: Зе Луиш, Адриано, Квинси - конкуренция высокая

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своих планах на будущее.

– Вернувшись в «Спартак-2» после Чехии, вы забили 13 голов за сезон. Как это стало возможным?

– Пришла стабильность. С мистером – Массимо Каррерой – мне кажется, форму не растеряешь. Тренировки все игровые, они всегда тебя держат в форме, слабину себе не даешь. Я вот проходил сборы с Каррерой, играл там немного – но вернулся, начал играть за «Спартак-2» и чувствовал себя прекрасно.

– Вы и дальше видите себя в «Спартаке-2»?

– Конечно, хочу играть только в премьер-лиге, в «Спартаке». Стремлюсь к этому всеми силами.

– Вы говорили, что ваш уровень – основной состав «Спартака». Почему вы еще не там?

– Конкуренция высокая. Нужно отметить прекрасную игру Зе Луиша, Луиса Адриано, всей группы атаки во главе с Квинси. Я конкурирую с ними, мы все друг друга дополняем, каждый день я многому учусь у них и других опытных футболистов. Начинается новый сезон, буду доказывать свою состоятельность.

Матч ТВ
Теги: Давыдов Спартак
Сегодня, 11:36
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(1)
№5 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так и должно быть, что бы быть лучше, нужно играть с лучшими, а не за паспорт, как Кокорин.
Регистрация: 5.09.2012
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 12:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если будет работать как надо, в такой компании, через пару лет может вырасти в хорошего форварда.
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
тебя по хорошему нужно в аренду отдать..в аренду клуба РПФЛ для постоянной практики


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:57) #
  • +3
  •  (5)

хорошо если переосмыслил, а вообще ему бы на годик к хорошему тренеру в аренду


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 11:50) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Лада не конкурент феррари...
Регистрация: 27.04.2009
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