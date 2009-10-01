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Бруну Алвеш: часть моего сердца всегда будет принадлежать России и "Зениту"
Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился воспоминаниями от выступления в "Зените".
"Ко мне прекрасно относились местные жители, мне создали комфортные условия для жизни. У меня осталось здесь много друзей.
Я хочу поблагодарить за все это Россию, Санкт-Петербург, "Зенит", часть моего сердца всегда будет принадлежать вашей стране", - передает слова Алвеша ТАСС.
"Ко мне прекрасно относились местные жители, мне создали комфортные условия для жизни. У меня осталось здесь много друзей.
Я хочу поблагодарить за все это Россию, Санкт-Петербург, "Зенит", часть моего сердца всегда будет принадлежать вашей стране", - передает слова Алвеша ТАСС.
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