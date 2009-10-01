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Бруну Алвеш: часть моего сердца всегда будет принадлежать России и "Зениту"

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился воспоминаниями от выступления в "Зените".

"Ко мне прекрасно относились местные жители, мне создали комфортные условия для жизни. У меня осталось здесь много друзей.

Я хочу поблагодарить за все это Россию, Санкт-Петербург, "Зенит", часть моего сердца всегда будет принадлежать вашей стране", - передает слова Алвеша ТАСС.
Сегодня, 11:57
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№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Что-то составы на КК у всех... Тут или Черчес выиграет и будет объявлен гением и спасителем отечества, или его проклянут навеки.

У Португалии состав чемпионский почти весь, как и Чили. Мексика сильная.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
а часть я отдам в эрмитаж.в греческий зал.


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Регистрация: 1.03.2010
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:15) #
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online

Что-то составы на КК у всех... Тут или Черчес выиграет и будет объявлен гением и спасителем отечества, или его проклянут навеки.
Регистрация: 12.11.2007
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