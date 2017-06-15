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Дмитрий Кузнецов: в "Рубине" не поблагодарили и даже не объявили о прекращении сотрудничества

Тренер Дмитрий Кузнецов покинул казанский "Рубин".

"Я действительно покинул "Рубин". Самое интересное, что в клубе мне даже не объявили официально о прекращении сотрудничества. Просто закончился контракт, и все. За проделанную работу меня тоже никто не поблагодарил. Довольно странная ситуация...

Пару дней назад я сдал экзамены на тренерскую категорию PRO. Теперь буду полтора года учиться. Таким образом, я могу сам принять команду в качестве главного тренера. Конечно, сейчас мне было бы интереснее заняться именно самостоятельной деятельностью. Хватит уже помогать кому-то", - цитируют специалиста "Известия".
Теги: Рубин
Сегодня, 11:59
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