На матчах Кубка конфедераций будут работать по два видеоарбитра

Арбитр ФИФА Массимо Бузакка заявил, что на матчах Кубка конфедераций будут работать видеосудьи."Будут два видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением "вне игры". Будет несколько камер, несколько углов зрения", - сказал Бузакка.Он также отметил, что решения после вмешательства видеосудей будут приниматься быстро. "10 или 15 секунд. Когда речь идет о правильном решении, это немного", - сказал Бузакка.