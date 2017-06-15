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На матчах Кубка конфедераций будут работать по два видеоарбитра
Арбитр ФИФА Массимо Бузакка заявил, что на матчах Кубка конфедераций будут работать видеосудьи.
"Будут два видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением "вне игры". Будет несколько камер, несколько углов зрения", - сказал Бузакка.
Он также отметил, что решения после вмешательства видеосудей будут приниматься быстро. "10 или 15 секунд. Когда речь идет о правильном решении, это немного", - сказал Бузакка.
"Будут два видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением "вне игры". Будет несколько камер, несколько углов зрения", - сказал Бузакка.
Он также отметил, что решения после вмешательства видеосудей будут приниматься быстро. "10 или 15 секунд. Когда речь идет о правильном решении, это немного", - сказал Бузакка.
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