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На матчах Кубка конфедераций будут работать по два видеоарбитра

Арбитр ФИФА Массимо Бузакка заявил, что на матчах Кубка конфедераций будут работать видеосудьи.

"Будут два видеосудьи и помощник судьи, который будет следить за положением "вне игры". Будет несколько камер, несколько углов зрения", - сказал Бузакка.

Он также отметил, что решения после вмешательства видеосудей будут приниматься быстро. "10 или 15 секунд. Когда речь идет о правильном решении, это немного", - сказал Бузакка.
Сегодня, 12:27
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№2 Написал: Mister Футбол (Сегодня, 14:26) #
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online

Надо пробовать. Косяк судей - срыв атаки, если вне игры.
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 12:32) #
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Болеет за:
«Ростов»
их можно подкупить?нет? тогда ето не настоящие арбитры!ето-фуфло!


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Регистрация: 1.03.2010
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