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Дмитрий Тарасов: мы хорошо поработали в Австрии, думаю, мы готовы

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о готовности национальной команды к Кубку конфедераций.

"Я думаю, мы готовы. Хорошо поработали на сборах в Австрии. Ребята чувствуют себя хорошо.

Атмосфера хорошая. Мы провели два контрольных матча. Довольны результатами этих встреч и тем, как отыграли. Все хорошо", - передает слова Тарасова "Газета.ru".
Сегодня, 12:58
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