Роберто Манчини представил игрокам "Зенита" новый тренерский штаб

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед отлетом на сбор представил команде новый тренерский штаб.В него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.К работе с командой также приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.