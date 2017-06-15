Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:59
Дмитрий Кузнецов: в "Рубине" не поблагодарили и даже не объявили о прекращении сотрудничества (2)
Дмитрий Кузнецов: в "Рубине" не поблагодарили и даже не объявили о прекращении сотрудничества (2)
07:11
Криштиану Роналду: спасибо, Казань! (4)
Криштиану Роналду: спасибо, Казань! (4)
00:42
Артем Дзюба: Ибрагимович в "Зените"? Я слышал, что Халк может вернуться - мне этого достаточно (5)
Артем Дзюба: Ибрагимович в "Зените"? Я слышал, что Халк может вернуться - мне этого достаточно (5)
00:02
Вандерсон: было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо" (1)
Вандерсон: было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо" (1)
Вчера 23:29
Вандерсон перешел в "Динамо" (21)
Вандерсон перешел в "Динамо" (21)
Вчера 22:48
Эрик Абидаль стал послом "Барселоны"
Эрик Абидаль стал послом "Барселоны"
Роберто Манчини представил игрокам "Зенита" новый тренерский штаб
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед отлетом на сбор представил команде новый тренерский штаб.
В него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.
К работе с командой также приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.
ФК "Зенит"
В него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.
К работе с командой также приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.