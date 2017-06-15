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Роберто Манчини представил игрокам "Зенита" новый тренерский штаб

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед отлетом на сбор представил команде новый тренерский штаб.

В него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.

К работе с командой также приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 13:22
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