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Матч за Суперкубок Англии состоится 6 августа

Назначена дата проведения матча за Суперкубок Англии.

Напомним, за трофей поспорят чемпион Премьер-лиги "Челси" и обладатель Кубка Англии "Арсенал". Встреча состоится 6 августа и пройдёт на арене "Уэмбли".
Сегодня, 13:36
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