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Дмитрий Кузнецов: в "Рубине" не поблагодарили и даже не объявили о прекращении сотрудничества (2)
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Эрик Абидаль стал послом "Барселоны"
Эрик Абидаль стал послом "Барселоны"
Матч за Суперкубок Англии состоится 6 августа
Назначена дата проведения матча за Суперкубок Англии.
Напомним, за трофей поспорят чемпион Премьер-лиги "Челси" и обладатель Кубка Англии "Арсенал". Встреча состоится 6 августа и пройдёт на арене "Уэмбли".
Напомним, за трофей поспорят чемпион Премьер-лиги "Челси" и обладатель Кубка Англии "Арсенал". Встреча состоится 6 августа и пройдёт на арене "Уэмбли".
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