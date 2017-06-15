Матч за Суперкубок Англии состоится 6 августа

Назначена дата проведения матча за Суперкубок Англии.Напомним, за трофей поспорят чемпион Премьер-лиги "Челси" и обладатель Кубка Англии "Арсенал". Встреча состоится 6 августа и пройдёт на арене "Уэмбли".