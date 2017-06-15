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Массимо Каррера: у Мальфатти прекрасные наработки по молодежи

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал назначение помощников Аттиле Мальфатти и Джорджо Д’Урбано.

– Джорджо Д’Урбано отвечает за физподготовку. Работал в «Аталанте», когда я там играл, тренировал легенду горных лыж Альберто Томбу и волейболистов. Очень опытный, мэтр. Потому я его и пригласил. С Аттила Мальфатти тоже пересекался, но в «Ювентусе». У него прекрасные наработки по молодежи, которую Аттила долго тренировал.

– Объясните, с чем связан уход китайского доктора Лю Хуншена? Почему его иголки и пиявки стали не нужны «Спартаку»?

– Не то чтобы не нужны: Лю, возможно, будет появляться в команде, если игроки станут в нем нуждаться. Я знал о решении не продлевать с ним контракт и отчасти поддержал. Но принимал его не я.

– Он ведь и вам колено лечил?

– Да, его иголки мне помогли.

Матч ТВ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 14:01
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3
(1)
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: valerman40
А то академия есть, а своих воспитанников в составе нет.

зато чернокожих в молодежку подкупили.

потому что свои не играют и не прогрессируют.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: valerman40
А то академия есть, а своих воспитанников в составе нет.

зато чернокожих в молодежку подкупили.
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно, надо подтягивать молодежь к основе. А то академия есть, а своих воспитанников в составе нет.
Регистрация: 2.08.2010
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