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Массимо Каррера: у Мальфатти прекрасные наработки по молодежи
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал назначение помощников Аттиле Мальфатти и Джорджо Д’Урбано.
– Джорджо Д’Урбано отвечает за физподготовку. Работал в «Аталанте», когда я там играл, тренировал легенду горных лыж Альберто Томбу и волейболистов. Очень опытный, мэтр. Потому я его и пригласил. С Аттила Мальфатти тоже пересекался, но в «Ювентусе». У него прекрасные наработки по молодежи, которую Аттила долго тренировал.
– Объясните, с чем связан уход китайского доктора Лю Хуншена? Почему его иголки и пиявки стали не нужны «Спартаку»?
– Не то чтобы не нужны: Лю, возможно, будет появляться в команде, если игроки станут в нем нуждаться. Я знал о решении не продлевать с ним контракт и отчасти поддержал. Но принимал его не я.
– Он ведь и вам колено лечил?
– Да, его иголки мне помогли.
Матч ТВ
– Джорджо Д’Урбано отвечает за физподготовку. Работал в «Аталанте», когда я там играл, тренировал легенду горных лыж Альберто Томбу и волейболистов. Очень опытный, мэтр. Потому я его и пригласил. С Аттила Мальфатти тоже пересекался, но в «Ювентусе». У него прекрасные наработки по молодежи, которую Аттила долго тренировал.
– Объясните, с чем связан уход китайского доктора Лю Хуншена? Почему его иголки и пиявки стали не нужны «Спартаку»?
– Не то чтобы не нужны: Лю, возможно, будет появляться в команде, если игроки станут в нем нуждаться. Я знал о решении не продлевать с ним контракт и отчасти поддержал. Но принимал его не я.
– Он ведь и вам колено лечил?
– Да, его иголки мне помогли.
Матч ТВ
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