Массимо Каррера: у Мальфатти прекрасные наработки по молодежи

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал назначение помощников Аттиле Мальфатти и Джорджо Д’Урбано.– Джорджо Д’Урбано отвечает за физподготовку. Работал в «Аталанте», когда я там играл, тренировал легенду горных лыж Альберто Томбу и волейболистов. Очень опытный, мэтр. Потому я его и пригласил. С Аттила Мальфатти тоже пересекался, но в «Ювентусе». У него прекрасные наработки по молодежи, которую Аттила долго тренировал.– Не то чтобы не нужны: Лю, возможно, будет появляться в команде, если игроки станут в нем нуждаться. Я знал о решении не продлевать с ним контракт и отчасти поддержал. Но принимал его не я.– Да, его иголки мне помогли.