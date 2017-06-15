Сборная Германии прилетела в Сочи на игру с Австралией

Сборная Германии прилетела в Сочи, где проведет свой первый матч в рамках Кубка конфедераций 2017 года.Действующие чемпионы мира немцы в своей первой игре на турнире встретятся с командой Австралии, матч пройдет 19 июня на стадионе "Фишт".