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Сборная Германии прилетела в Сочи на игру с Австралией

Сборная Германии прилетела в Сочи, где проведет свой первый матч в рамках Кубка конфедераций 2017 года.

Действующие чемпионы мира немцы в своей первой игре на турнире встретятся с командой Австралии, матч пройдет 19 июня на стадионе "Фишт".

Р-Спорт
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 14:31
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