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Александр Кержаков: это грустно звучит, но сборная России - не фаворит Кубка конфедераций

Нападающий "Зенита", посол чемпионата мира Александр Кержаков не считает сборную России фаворитом предстоящего Кубка конфедераций.

"Что касается шансов сборной России, то я думаю, дополнительным помощником будет то, что турнир проходит у нас дома и болельщики станут 12-м игроком для нашей сборной.

Естественно, как, может быть, ни грустно это звучит, фаворитом сборная России сейчас не считается, так же как не считается фаворитом предстоящего чемпионата мира", - приводит слова Кержакова "Р-Спорт".
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 14:55
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(2)
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
А ты че на сборы не поехал?


А зачем ему?
Манчини и без его умных советов всё знает.
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:02) #
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Без тебя, без тебя.
Всё ненужным стало сразу без тебя,
Фаворитами не будем без тебя,
И на Кубке и на Чемпе, без тебя!

Возвращайся, Саша!
Регистрация: 30.08.2008
№10 Написал: safonas (Сегодня, 15:43) #
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даладно? черт, а я квартиру собрался ставить на победу наших


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
А ты че на сборы не поехал?
Регистрация: 17.05.2015
№8 Написал: Арес (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Они там реально все 3,14зданутые на голову? А когда и где сборная или клубы наши, или даже советские - фаворитами были?! Сказочный долбо*б! Вот ведь реально - Лукоморье! И златая цепь на Бздюбе том...
Цитата: golden Axe
зато весело звучит, что ты опять никуда не попал))
smile


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№7 Написал: Поло (Сегодня, 15:37) #
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online

Удивительная закономерность: когда человек попадает команду, играет так начинаются песню: "нам по силам, мы готовы, мы можем" и тд, как только заначивает карьеру или садится на лавку, сразу начинает более адекватно смотреть на вещи
Регистрация: 23.03.2017
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:25) #
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А когда то стя была фаворитом ,в каком турнире? Что за высказывание!?
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
зато весело звучит, что ты опять никуда не попал))
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
ну да
в РФ же футбольный бум
введена программа массового спорта
есть с чего быть фаворитом

Паренек курнул перед интервью. Команда на 63 месте в рейтинге может быть фаворитом только в зоне Антарктиды.

Цитата: Смотрящий
ЭТО ГРУСТНО ЗВУЧИТ, НО СБОРНАЯ РОССИИ - НЕ ФАВОРИТ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ

А вот то, что она фаворит - звучит весело.

на 63 месте и фаворит. люблю этих галактических дол..в
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 15:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну да
в РФ же футбольный бум
введена программа массового спорта
есть с чего быть фаворитом


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:14) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЭТО ГРУСТНО ЗВУЧИТ, НО СБОРНАЯ РОССИИ - НЕ ФАВОРИТ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ

А вот то, что она фаворит - звучит весело.


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За три дня - 1100 минусов.
Слабо работаешь, лентяй! )))
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:13) #
  • +1
  •  (1)
online

Санек,загремим под панфары!
Регистрация: 26.08.2010
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