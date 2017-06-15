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Сергей Песьяков: для меня "Ростов" был приоритетом

Экс-голкипер "Спартака" Сергей Песьяков рассказал, почему дал согласие на переход в "Ростов".

"Все произошло спонтанно, как это бывает. У меня закончился контракт со "Спартаком", стал свободным агентом, начали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было решено, что я перейду сюда.

Для меня "Ростов" был приоритетом, поэтому и перешел в этот клуб. Всегда, когда раньше приезжали в Ростов, были полные трибуны, приятный небольшой стадиончик. Город живет футболом. Отсюда и быстрое принятие решения по поводу клуба.

Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в команду, как они это делали последние 2-3 сезона", - цитирует Песьякова официальный сайт "Ростова".
Теги: Песьяков Ростов
Сегодня, 15:20
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:33) #
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online

А как тебе Тула, Серега! Три штуки тебе сунули и ворота разнесли!
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не вовремя он переехал туда


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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