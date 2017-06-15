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Сергей Песьяков: для меня "Ростов" был приоритетом
Экс-голкипер "Спартака" Сергей Песьяков рассказал, почему дал согласие на переход в "Ростов".
"Все произошло спонтанно, как это бывает. У меня закончился контракт со "Спартаком", стал свободным агентом, начали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было решено, что я перейду сюда.
Для меня "Ростов" был приоритетом, поэтому и перешел в этот клуб. Всегда, когда раньше приезжали в Ростов, были полные трибуны, приятный небольшой стадиончик. Город живет футболом. Отсюда и быстрое принятие решения по поводу клуба.
Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в команду, как они это делали последние 2-3 сезона", - цитирует Песьякова официальный сайт "Ростова".
"Все произошло спонтанно, как это бывает. У меня закончился контракт со "Спартаком", стал свободным агентом, начали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было решено, что я перейду сюда.
Для меня "Ростов" был приоритетом, поэтому и перешел в этот клуб. Всегда, когда раньше приезжали в Ростов, были полные трибуны, приятный небольшой стадиончик. Город живет футболом. Отсюда и быстрое принятие решения по поводу клуба.
Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в команду, как они это делали последние 2-3 сезона", - цитирует Песьякова официальный сайт "Ростова".
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