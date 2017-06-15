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Андрей Сметанин будет тренировать вратарей в "Арарате" (фото)

Бывший вратарь "Динамо" и "Спартака" Андрей Сметанин стал тренером вратарей "Арарата", передает пресс-служба московского клуба "ВКонтакте".

Теги: Арарат
Сегодня, 15:46
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(0)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Его подписывали не в ресторане


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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