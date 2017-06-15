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Игроки сборной России посетили детей из школы-интерната

Дети из Шаховской школы-интерната и Мытищинской школы музыкального воспитания встретились с футболистами сборной России, информирует "СЭ".

Национальную команду на встрече представили в частности вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Гильерме ("Локомотив"), защитники Руслан Камболов ("Рубин"), Георгий Джикия ("Спартак") и Виктор Васин, полузащитник Александр Головин (оба – ЦСКА), а также нападающие Максим Канунников ("Рубин") и Федор Смолов ("Краснодар").

Дети взяли автографы и сфотографировались с игроками и наставником команды Станиславом Черчесовым. Смолов и Джикия подарили ребятам экипировку сборной России.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:48
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