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Федор Смолов: наверное, глупо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций
Нападающий сборной России Федор Смолов оценил шансы команды на победу в Кубке конфедераций.
"Наверное, это глупо и самонадеянно говорить о победе сборной России на Кубке конфедераций. Мы будем играть при своих болельщиках, будем стараться их порадовать.
Черчесов – современный тренер. Чувствуется, что у него немецкая школа", - цитирует Смолова Kicker.
"Наверное, это глупо и самонадеянно говорить о победе сборной России на Кубке конфедераций. Мы будем играть при своих болельщиках, будем стараться их порадовать.
Черчесов – современный тренер. Чувствуется, что у него немецкая школа", - цитирует Смолова Kicker.
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