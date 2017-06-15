Федор Смолов: наверное, глупо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций

Нападающий сборной России Федор Смолов оценил шансы команды на победу в Кубке конфедераций."Наверное, это глупо и самонадеянно говорить о победе сборной России на Кубке конфедераций. Мы будем играть при своих болельщиках, будем стараться их порадовать.Черчесов – современный тренер. Чувствуется, что у него немецкая школа", - цитирует Смолова Kicker.