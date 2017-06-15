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Федор Смолов: наверное, глупо и самонадеянно говорить о победе России на Кубке конфедераций

Нападающий сборной России Федор Смолов оценил шансы команды на победу в Кубке конфедераций.

"Наверное, это глупо и самонадеянно говорить о победе сборной России на Кубке конфедераций. Мы будем играть при своих болельщиках, будем стараться их порадовать.

Черчесов – современный тренер. Чувствуется, что у него немецкая школа", - цитирует Смолова Kicker.
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 15:54
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№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:32) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
но стремиться к победе надо
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Хоть один реалист...
Регистрация: 24.10.2007
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