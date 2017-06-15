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Сборная Австралии прибыла в Россию на Кубок конфедераций

Самолет со сборной Австралии совершил посадку в подмосковном аэропорту Домодедово, передает "Газета.ru". Команда прибыла в Россию для участия в предстоящем Кубке конфедераций.

Первый матч на турнире австралийцы сыграют 19 июня против команды Германии, встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".



Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 15:57
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