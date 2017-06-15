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"Наполи" отказался продавать Калиду Кулибали в "Челси"

"Наполи" отказался продавать защитника Калиду Кулибали в "Челси", передает Corriere dello Sport.

Сообщается, что "аристократы" были готовы выложить за переход футболиста 60 миллионов евро, но неаполитанцы отвергли данное предложение.
Теги: Наполи Челси Трансферы
Сегодня, 17:02
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№1 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 17:36) #
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Никак не получалось правильно написать в контракте Калида Боли.. smirk .Калиду Кулибали
Регистрация: 15.06.2017
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