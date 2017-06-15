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"Наполи" отказался продавать Калиду Кулибали в "Челси"
"Наполи" отказался продавать защитника Калиду Кулибали в "Челси", передает Corriere dello Sport.
Сообщается, что "аристократы" были готовы выложить за переход футболиста 60 миллионов евро, но неаполитанцы отвергли данное предложение.
Сообщается, что "аристократы" были готовы выложить за переход футболиста 60 миллионов евро, но неаполитанцы отвергли данное предложение.
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