Томас Тухель ответил отказом на предложение "Саутгемптона"

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отказался от работы в "Саутгемптоне", информирует Sky Sports.Сам тренер готов работать в Англии, но с клубом уровнем выше, который будет выступать в Лиге чемпионов.Ранее руководство клуба отправило в отставку француза Клода Пюэля.