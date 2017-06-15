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Томас Тухель ответил отказом на предложение "Саутгемптона"
Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отказался от работы в "Саутгемптоне", информирует Sky Sports.
Сам тренер готов работать в Англии, но с клубом уровнем выше, который будет выступать в Лиге чемпионов.
Ранее руководство клуба отправило в отставку француза Клода Пюэля.
Сам тренер готов работать в Англии, но с клубом уровнем выше, который будет выступать в Лиге чемпионов.
Ранее руководство клуба отправило в отставку француза Клода Пюэля.
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