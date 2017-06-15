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Томас Тухель ответил отказом на предложение "Саутгемптона"

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отказался от работы в "Саутгемптоне", информирует Sky Sports.

Сам тренер готов работать в Англии, но с клубом уровнем выше, который будет выступать в Лиге чемпионов.

Ранее руководство клуба отправило в отставку француза Клода Пюэля.
Теги: Тухель Саутгемптон
Сегодня, 17:22
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№1 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 17:50) #
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Вот тухлый...я то надеялся disappointed
Регистрация: 15.06.2017
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