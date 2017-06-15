Опрос:

Новости партнеров

"Милан" объявил, что Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с клубом, директор клуба Марко Фассоне.

"Агент игрока Мино Райола сообщил нам, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с "Миланом". Мы сделали хорошее предложение. Игрок оценил его и сделал несколько поправок не только экономического характера. Доннарумма сообщил нам о нежелании продления контракта. Таким образом, его карьера в "Милане" заканчивается.

Решение Джанлуиджи нас удивило. Надеялись, что он станет голкипером, который поведёт за собой "Милан" в будущее. Его решение оставило горький привкус во рту, но нам нужно двигаться дальше", - цитирует Фассоне Football Italia.
Теги: Райола Доннарумма Милан
Сегодня, 19:28
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ему дали шанс! На свет футбольный вытащили, а он повёл себя, как шкура! В дань уважения клубу мог бы ещё 3 года отыграть и валить на все четыре стороны! Конечно тут этот Райола - крыса намутил, одним словом паразит!!! Фу-у-у-у, вратаришка!!! imp
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виталий Поготов
Привет всем. Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m

Валите с этого сайта,черти
Регистрация: 12.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.