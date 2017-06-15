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"Милан" объявил, что Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с клубом, директор клуба Марко Фассоне.
"Агент игрока Мино Райола сообщил нам, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с "Миланом". Мы сделали хорошее предложение. Игрок оценил его и сделал несколько поправок не только экономического характера. Доннарумма сообщил нам о нежелании продления контракта. Таким образом, его карьера в "Милане" заканчивается.
Решение Джанлуиджи нас удивило. Надеялись, что он станет голкипером, который поведёт за собой "Милан" в будущее. Его решение оставило горький привкус во рту, но нам нужно двигаться дальше", - цитирует Фассоне Football Italia.
"Агент игрока Мино Райола сообщил нам, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с "Миланом". Мы сделали хорошее предложение. Игрок оценил его и сделал несколько поправок не только экономического характера. Доннарумма сообщил нам о нежелании продления контракта. Таким образом, его карьера в "Милане" заканчивается.
Решение Джанлуиджи нас удивило. Надеялись, что он станет голкипером, который поведёт за собой "Милан" в будущее. Его решение оставило горький привкус во рту, но нам нужно двигаться дальше", - цитирует Фассоне Football Italia.
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