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Арбитр из Колумбии будет судить матч Россия - Новая Зеландия

Колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом обслужит матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Помощниками Рольдана будут Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, четвёртый арбитр — Марк Гейгер из США. Видеоассистентами назначены Сандро Риччи из Бразилии и Джо Флетчер из Канады, помощником видеоассистента назначен Энрике Касерес из Парагвая.
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:31
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№1 Написал: Виталий Поготов (Сегодня, 19:33) #
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Регистрация: 15.06.2017
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