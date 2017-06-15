Арбитр из Колумбии будет судить матч Россия - Новая Зеландия

Колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом обслужит матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, сообщается на официальном сайте ФИФА.Помощниками Рольдана будут Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, четвёртый арбитр — Марк Гейгер из США. Видеоассистентами назначены Сандро Риччи из Бразилии и Джо Флетчер из Канады, помощником видеоассистента назначен Энрике Касерес из Парагвая.