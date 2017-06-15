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Сборная Германии провела первую тренировку в Сочи

Сборная Германии провела первую тренировку в Сочи перед Кубком конфедераций.

Тренировочное занятие подопечные Йоахима Лёва провели на одном из самых живописных полей города.

Сборная Германии провела первую тренировку в Сочи
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 20:26
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