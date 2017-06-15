Защитник "Халла" за 20 млн перешел в "Лестер"

Защитник "Халла" Гарри Магуайр стал игроком "Лестера", сообщает пресс-служба "лис".Сообщается, что "Лестер" заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет."Халл Сити" недавно объявил, что новым главным тренером команды в новом сезоне будет россиянин Леонид Слуцкий.