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Защитник "Халла" за 20 млн перешел в "Лестер"

Защитник "Халла" Гарри Магуайр стал игроком "Лестера", сообщает пресс-служба "лис".

Сообщается, что "Лестер" заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет.

"Халл Сити" недавно объявил, что новым главным тренером команды в новом сезоне будет россиянин Леонид Слуцкий.
Теги: Халл Сити Лестер Трансферы
Сегодня, 20:32
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