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"Зенит" и "Уотфорд" интересуются Марковичем
Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович покинет клуб, сообщает The Telegraph.
По данным источника, сербским футболиста интересуются "Зенит" и "Уотфорд". "Ливерпуль" планирует выручить за Марковича более 20 миллионов фунтов.
По данным источника, сербским футболиста интересуются "Зенит" и "Уотфорд". "Ливерпуль" планирует выручить за Марковича более 20 миллионов фунтов.
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