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"Зенит" и "Уотфорд" интересуются Марковичем

Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович покинет клуб, сообщает The Telegraph.

По данным источника, сербским футболиста интересуются "Зенит" и "Уотфорд". "Ливерпуль" планирует выручить за Марковича более 20 миллионов фунтов.
Теги: Ливерпуль Уотфорд Зенит Трансферы
Сегодня, 22:10
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