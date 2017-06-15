"Зенит" и "Уотфорд" интересуются Марковичем

Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович покинет клуб, сообщает The Telegraph.По данным источника, сербским футболиста интересуются "Зенит" и "Уотфорд". "Ливерпуль" планирует выручить за Марковича более 20 миллионов фунтов.